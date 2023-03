Reprodução/Instagram Píncipe Harry recebe ordem de despejo do próprio pai

O casal mais acompanhado da Inglaterra soltou mais uma bomba sobre a Família Real. Desta vez, a confusão é entre pai e filho. Príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, receberam ordem de despejo do mais novo rei, Charles III. A determinação é para que os dois saiam da casa que tinham em Frogmore Cottage, residência situada dentro do castelo de Windsor.









O monarca pediu a devolução da mansão logo após o filho mais novo publicar seu livro de memórias, Spare, no início de janeiro. Segundo o biógrafo do príncipe, Omid Scobie, os duques de Sussex ficaram "atordoados" com a notícia.

"São notícias, fontes me dizem, que deixaram Harry e Meghan atordoados e pelo menos dois membros da Família Real 'horrorizados'", enfatizou a fonte.

Com o despejo, o casal tomou providências para que todos os itens deixados na casa sejam enviados para Califórnia, onde moram atualmente. Scobie ainda revelou que o casal tem até após a coroação do Rei Charles III, que será realizada dia 6 de maio, para retirarem os pertences.

Anteriormente o monarca teria dado apenas duas semanas para que eles se mudassem, como uma forma de "castigo".

Além disso, a fonte ainda frisa que o relacionamento do casal com outros membros da realeza estão "no nível mais baixo". A casa em que Harry e Maghan estavam era um presente de casamento da falecida avó, a Rainha Elizabeth.

Um amigo anônimo de Harry e Meghan deu uma entrevista ao The Mirror e alegou que a situação não passa de "maldade". "Tudo parece um castigo cruel. É como se [a família] quisesse tirá-los de cena para sempre", alegou o amigo anônimo do casal.

Os dois viveram na mansão durante seis meses e, em seguida, optaram por renunciar aos deveres do alto escalão da realeza, em março de 2020.

Reprodução/Instagram Mansão de Frogmore Cottage





*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii