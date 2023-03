Reprodução/Instagram Nova Sininho recebe ataques racistas





Mesmo após Halle Bailey ser anunciada como a nova Ariel no filme A Pequena Sereia, os ataques racistas às novas personagens negras nos filmes da Disney continuam. A mais nova Sininho do filme do Peter Pan também está passando pela mesma coisa.







A atriz Yara Shahidi foi escolhida para interpretar a icônica fada do filme do menino que não quer crescer. Mesmo com alguns clássicos não sendo modificados, como a roupa da personagem, vestido verde, o coque na cabeça e as asinhas, alguns internautas ficaram incomodados com a cor da pele da nova Sininho.

Pelo fato da atriz negra, de cabelos e olhos castanhos, muitos internautas fizeram comentários racistas logo que a notícia foi divulgada. Outros também reclamaram da Disney estar trocando a etnia de alguns personagens e pediram que, em vez de trocar as etnias dos que já existem, criassem novos personagens.

Yara Shahidi tem 23 anos e é famosa por interpretar papéis na série Grown-ish e Black-ish, e atualmente, a Sininho em Peter Pan.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii