Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do BBB 23 (sem contar Bruno Gaga). Mesmo sendo rejeitado pela maior parte do público votante, o médico não se deixou abalar e saiu rindo, com muito humor, humildade e carisma. Fred cumprimentou todos os fãs que estavam o aguardando na porta da Globo, tirou fotos, cumprimentou, conversou, riu e agradou a todos com um jeito simples. Já o mesmo não aconteceu com Gustavo. O "Cowboy" foi eliminado e saiu às pressas, sem dar atenção aos fãs.





Os fãs e a imprensa que estavam esperando na porta do hotel não receberam nenhuma atenção de Gustavo. Sem foto, sem cumprimentos, sem conversa, o namorado de Key Alves ainda foi julgado nas redes sociais depois de uma comparação que os internautas fizeram entre ele e Fred.

"Mas o Gustavo tem o carisma de uma porta, né? Galera saiu no lucro com ele negando foto", comentou um internauta. "O que me choca nisso tudo é alguém querer tirar foto com o Gustavo", comentou outro. "O Gustavo poderia estar com pressa, pressa para ser esquecido", disse um terceiro.

No vídeo que circula nas redes sociais, Fred Nicácio aceita até mesmo ganhar as "sandálias da humildade" de um rapaz que o provocou. O médico gargalhou e aceitou o presente. Enquanto Gustavo deu de ombros aos chamados e inventou aos fãs que estava atrasado e sem tempo para falar com eles na porta da emissora. Veja:

como pode o dr fred nicácio ser tão o rei do carisma enquanto o outro se achando uma estrela kkkk pic.twitter.com/rNXIX6PpzE — matheus (@whomath) March 2, 2023





*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii