Reprodução/Instagram Instagram pune Regina Duarte por compartilhar Fake News





Regina Duarte, mais uma vez, tem problemas com o Instagram. Com mais de 2,4 milhões de seguidores, a atriz levou uma punição da rede social por divulgar fake news constantemente. Desde a última quarta-feira (1º), quem tenta seguir a ex-secretária especial de Cultura do governo do ex-presidente Bolsonaro, recebe um alerta da plataforma.







"Tem certeza que deseja seguir Regina Duarte?", diz o aviso, alegando que as publicações compartilhadas nesta conta vão contra as diretrizes da empresa. Além disso, o Instagram ainda oferece a opção de cancelar a ação, assim que a pessoa aperta para seguir a atriz.

"Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores da fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade", diz o aviso.

A rede social da artista é tomada por publicações de âmbito político, intercalado com fotos de plantas, trechos de apresentações de músicas clássicas, receitas e dicas de cuidados domésticos; fotos dela em si, nunca são postadas.

Nos últimos 15 posts realizados, ao longo dos últimos quatro dias, quatro deles são direcionados ao presidente Lula (PT), e três deles são elogios feitos ao novo governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos). Porém, os materiais postados por Regina foram identificados pela plataforma como notícias que não correspondem à realidade.

Um exemplo de fake news que a artista publicou em seu Instagram ocorreu em janeiro, quando ela afirmou que a faixa presidencial recebida pelo presidente Lula era falsa. No entanto, a peça é oficial. A acusação feita por Regina Duarte tem como embasamento a teoria de que a posse do PT no governo seria apenas uma encenação.

Outro exemplo marcante de informação falsa no feed da atriz foi feita em fevereiro, quando ela escreveu que Lula não foi eleito por meio do voto popular, mas sim por uma articulação conjunta entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sendo que o atual presidente foi eleito com 60.341.333 votos, o equivalente a 50,90% dos válidos no segundo turno das eleições.

Muitos artistas já demonstraram decepção com a conduta da veterana, inclusive sua filha, e até deram uma bronca na antiga colega de cena por espalhar fake news nas redes sociais.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii