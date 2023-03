Reprodução/Instagram Veterana da Globo pede demissão





Natália Ariede pediu demissão da Globo após 17 anos. A jornalista, que integrava o time de repórteres da Redação de São Paulo e atuava no rodízio de apresentadores substitutos dos noticiários, não revelou muitos detalhes do motivo pelo qual saiu da empresa, mas disse que passará por uma "nova fase".







O anúncio sobre a saída dela da emissora foi feito a seus colegas na manhã desta quarta-feira(1).

"Parto para uma nova fase da vida e da carreira. Sempre ligada no trabalho feito aqui. Vocês são os melhores e me orgulho por cada dia em que fui parte dessa Redação", agradeceu a jornalista em um comunicado feito em suas redes sociais.

Ela ainda disse que conseguiu realizar todos os seus sonhos profissionais, exceto trabalhar como correspondente internacional. "Fiz tudo que poderia fazer aqui dentro. E na rua, meu escritório nos últimos quase 17 anos", disse ela, emocionada.

Natália, além de fazer parte da Redação, também cobria a folga e férias dos âncoras do telejornal local (SP1 e SP2), além de também cobrir o Jornal Hoje desde o ano passado. No Bom Dia São Paulo, ela era responsável por apresentar as notícias climáticas.

A sua primeira aparição foi em 2002, como repórter na TV Tem, afiliada da Globo em Sorocaba, interior de São Paulo. Mas a jornalista só foi contratada em 2006. Depois passou a comandar o Antena Paulista, noticiário exibido nas manhãs de domingo.





*Com a colaboração de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii