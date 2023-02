Reprodução/Instagram Ex- atriz global revela romance escondido com Belchior





Ex-atriz global e musa da pornochanchada, Nicole Puzzi revelou que teve um namoro com Belchior (1946-2017), que ficou completamente escondido da imprensa da época. Ela compartilhou a informação do caso de amor com o cantor em suas redes sociais, causando um espanto geral entre os fãs.







A apresentadora e atriz compartilhou em seu Twitter um trecho de Belchior cantando Apenas um Rapaz Latino Americano, música que se tornou sucesso em 1976. Na publicação, Nicole ainda faz uma declaração ao seu antigo relacionamento demonstrando muito amor e saudade.

"Como sinto saudade desse ex. Mais do que tudo, um grande amigo. Irônico, divertido, inteligente e com visão da vida que eu não conseguia alcançar. Guardei na memória e, hoje, entendo. A primeira vez que o vi foi na Tupi, ao lado de Fagner, no momento em que essa música começava a tocar nas rádios", relembrou ela.

O choque entre os fãs e seguidores foi tão grande que gerou diversos comentários. "Como assim você era amiga dele?", comentou uma internauta. "Sério? Nunca soube nada sobre isso. Bem que você poderia escrever um livro de memórias. Já pensou nisso?", perguntou o segundo. "Tô passada e desbotada de lágrimas", comentou uma terceira.

A atriz ainda afirmou que guardou esse segredo durante muito tempo e que chegou a hora de compartilhá-lo.

"Mantive segredo das pessoas extremamente especiais em minha vida. Agora, Belchior se foi. Eu vou fazer 65 anos, então quis revelar algo sobre alguém tão maravilhoso em minha vida. Já faz tanto tempo que, às vezes, parece ter sido há milhares de anos, outras vezes parece que foi ontem", disse ela.

*Com a colaboração de Victória Rossi