Uma das séries campeãs de audiência e vencedora do Emmy 2020 pelos seus incríveis efeitos especiais, Vikings pode voltar a ser produzida três anos após seu cancelamento. E quem afirmou isso foi o diretor Michael Hirst, em conversa com a coluna.







"Certamente, é verdade que todos nós, que estivemos envolvidos em Vikings, gostaríamos de voltar e fazer tudo de novo. Foi uma experiência maravilhosa para todos nós, foi uma ótima equipe e nós nos divertimos muito na Irlanda (lugar onde a série foi gravada), nós crescemos com a série e isso foi muito importante em nossas carreiras e a chance de voltar novamente de nós reunimos mais uma vez e talvez fazer um filme ou uma série limitada, seria absolutamente maravilhoso", afirmou o diretor durante a coletiva de imprensa.

"Nós estamos falando sobre continuarmos com isso. Temos um número grande de fãs de Vikings ao redor do mundo todo, então, nós gostaríamos muito de fazer, mas não fazer só por fazer, teria que ser uma história muito forte e cheia de significado", completou.

Katheryn Winnick, que interpreta a personagem Lagertha, deixou claro durante a coletiva a importância da série para as mulheres e como foi importante para sua carreira, ocupando um lugar de prestígio tanto em frente às câmeras e por trás delas.

"Antes de tudo, fui abençoada por ter minha estreia na direção em Vikings, e tive a sorte de trabalhar com Michael e ter a chance de dirigir meus colegas de elenco e criar um desempenho de um papel diferente por trás das câmeras. Eu espero poder dirigir muito mais, há mais coisas por vir, então estou animada", disse a atriz.

"Eu me sinto muito abençoada por poder interpretar uma personagem tão feroz, que causou um impacto mundial em mulheres, crianças, homens e em meninas. Ela realmente se tornou um modelo, então sou muito grata", agradeceu ela.

Muitos outros atores da série que também estavam presentes na coletiva mostraram a importância que a série teve e como cresceu e impactou mundialmente a todos.

"É muito importante para mim esses dez anos de série, são dez anos da minha vida. Eu tive filhos, eu passei por um divórcio, eu encontrei um novo amor no elenco da série e já se passaram dez anos, e nem foi uma experiência de jornada massiva para mim", disse Clive Standen, que deu vida a Rollo.

"O show continuou crescendo, crescendo e crescendo e se tornou o que se tornou, eu nunca poderia ter imaginado que um evento tão especial e inovador iria ter um impacto tão grande no mundo", contou Gustaf Skarsgård, intérprete de Floki.

"Todos nós participamos disso por que amamos, eu realmente pensei que esse show seria incrível, mas nenhum de nós estava imaginando a trajetória que iria tomar", explicou Alexander Ludwig, que foi Bjorn Lothbrok na série.

O diretor da série ainda fez uma declaração pública a todos os atores presentes na coletiva para enaltecer o trabalho bem feito e o companheirismo nesses 10 anos.

"Só para dizer, ver todos vocês é muito emocionante para mim. Vocês são meus personagens, meus amigos, e nós cooperamos e fizemos isso juntos. E a cada passo do caminho, vocês sabem, vocês que realmente deram vida a esses personagens e os realizaram, com um elenco extraordinário, meu amor por todos vocês é infinito e eu sempre penso em vocês com frequência. Quando vejo cenas como esta (todos juntos na coletiva de imprensa), é a mesma de quando víamos nas cenas. As pessoas acham que é uma série de violência e Vikings na verdade é uma série sobre sentimento."

A série estreia no History 2 dia 6 de março e apresentará todas as temporadas. Os episódios serão exibidos de segunda a sexta feira, às 22 horas.

*Texto de Victória Rossi

