Reprodução/YouTube Adriane Galisteu revela ajuda de Fausto Silva: ‘Achei que fosse morrer”





A apresentadora Adriane Galisteu, que comandou a última edição de A Fazenda, da Record, participou do programa Faustão na Band, na última quarta-feira (1º) e aproveitou a ocasião para revelar o apoio que recebeu de Fausto Silva durante o tempo em que ficou fora da TV.





No quadro Arquivo Pessoal, a artista disparou: "Você falou que ia deixar eu falar uma coisinha pra você... Você foi fundamental no meu crescimento como profissional. Mas quando também eu fiquei fora do ar... Gente, eu fiquei sem contrato na televisão durante 8 anos", disse.

"Eu achei que eu fosse morrer. Você sabe disso! Porque eu precisava muito do meu trabalho, porque eu amo muito, eu sou muito feliz falando com vocês", continuou.

Em 2017, Adriane teve a oportunidade de participar do quadro Dança Dos Famosos, no programa apresentado por Faustão na Globo. A funcionária da Record seguiu dizendo que, durante o período que esteve fora, teve que se reinventar. "Eu tenho um marido que me apoia, um filho maravilhoso, uma família linda, mas eu precisava voltar para a TV", concluiu.





*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho