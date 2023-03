Reprodução/Instagram Ana Paula Renault chama Deolane Bezerra para a briga: "Me processa"





Ana Paula Renault acertou dois coelhos com apenas um tiro. Ao fazer uma crítica à postura de Key Alves no BBB 23, durante um programa na web, ela acabou usando como exemplo a trajetória vergonhosa de Deolane Bezerra em A Fazenda 14. E foi o que bastou para a barraqueira do reality da Record entrar em ação para criticar a jornalista.





"Ela teria que sair ou a família ir buscar, igual a da Deolane fez. Cada dia que passa ela se enrola mais. Não satisfeita em dizer que Guskey é o melhor casal da história, palavras na boca de Tadeu no mundo da Key, ela falou assim: 'Eu já fiz o meu nome aqui dentro'. Ela fala isso pra se autoafirmar", afirmou Renault sobre a trajetória de Key no programa.

No trecho publicado no Instagram, a viúva de MC Kevin replicou a menção feita pela mineira. "Essa aí não esquece meu nome, eu heim, vai caçar o que fazer gata!”, disse. Em resposta, a jornalista defendeu-se: "Fulana, citei um triste episódio que você e sua própria família desempenharam em rede nacional. Se não percebeu, esse é o meu trabalho. Sou jornalista e nesse contrato (trabalho legalizado com NF) comento sobre reality show. Não gostou, me processa", disse.

A ocasião em que Ana Paula fez referência diz respeito ao episódio em que a família de Deolane foi à sede de A Fazenda 14 para tirá-la do reality. As irmãs da viúva inventaram uma situação, envolvendo o estado de saúde de Solange, mãe da ex-peoa, para driblar a Record.

Atualmente, Deolane e a emissora de Edir Macedo estão brigando na Justiça. Tudo porque a viúva percebeu que não seria campeã e decidiu sair do programa, quebrando o contrato. O que será decidido nos tribunais é o valor que a líder do finado "grupo A" do reality terá que pagar à emissora.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho