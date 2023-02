Reprodução/Kleverson Passos/Instagram A residência milionária do cantor Rick Sollo foi penhorada









A Justiça de São Paulo determinou, no dia 12 de janeiro, a penhora dos bens do imóvel de luxo de Rick Sollo, da dupla sertaneja com Renner, por uma dívida de R$ 639.194,78. O débito foi contraído em 2017 quando o cantor formou dupla com Giovani, que fez sucesso com o irmão Gian, e pegou dinheiro emprestado para se lançar no mercado e bancar uma turnê de dois anos pelo Brasil.





Assim, os artistas realizaram um empréstimo de quase R$ 240 mil com produtores rurais para pagar as contas. Só que a dupla não deu certo e até hoje nenhum dos artistas quitou a pendência.

Rick esbanja o imóvel de 6 mil metros em um condomínio particular com 9 suítes, salão de beleza e massagem, academia, sauna, quadra esportiva, adega, lavabo e vaga para 14 carros. Em 2020, a mansão — com dez quartos — foi colocada à venda.

Divulgação Mansão de Rick, da dupla com Renner, em Itu, no interior de São Paulo





O artista viralizou no último domingo (26) ao fazer Jair Bolsonaro chorar em uma live enquanto ouvia o músico entoar o louvor Não Perca a Tua Fé, em um encontro feito nos EUA que também teve a participação de Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal demitido após acusações de assédio sexual.

Bolsonaro se emociona e chora, com música cantada por Rick. pic.twitter.com/06Sc3YI22O — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) February 26, 2023





O cantor Rick faz parte do time de sertanejos que estiveram ao lado de Jair Bolsonaro e endossaram a campanha derrotada do ex-presidente em 2022.

* Com a colaboração de Lívia Carvalho