Reprodução/Instagram Nelson Freitas apresenta novo quadro na BandNews





Nelson Freitas fará sua estreia oficial na Band dois anos após ser dispensado pela Globo. Ele comandará o programa Devaneios, que será exibido no intervalo do Jornal da Band, a partir de 28 de fevereiro, às 19h20, no canal de notícias BandNews. Na atração, ele fará leituras de clássicos da literatura.













Ao longos dos anos em que passou na emissora líder de audiência, ele acumulou diversos trabalhos na dramaturgia e no humor. Integrou o elenco do Zorra, atuou na novela Tempo de Amar e seu último trabalho na emissora foi uma participação na Super Dança dos Famosos, em 2021.

Após 19 anos na Globo, ele foi dispensado na época em que a emissora havia iniciado um corte geral em sua lista de atores. Assim que saiu, assinou o contrato com a Band e está na emissora desde então. O novo programa comandado por ele consiste em ler e ditar poemas, contos, crônicas e trechos de livros clássicos e contemporâneos .

O novo quadro conta com dois episódios por semana, o canal BandNews transmitirá de terça-feira e sábado, tendo reprise na sexta-feira e no domingo.

*Com a colaboração de Victória Rossi