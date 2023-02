Reprodução/Instagram Após mentira de Key Alves, Ariadna abre o jogo sobre lucro no OnlyFans









Presente no OnlyFans e Privacy, ambos sites de conteúdo adulto por meio de assinatura, Ariadna Arantes revelou o quanto já ganhou durante um mês e meio de produção de vídeos sensuais. Em uma postagem no Twitter nesta segunda (27), ela contou que faturou um valor bem mais modesto que a participante do BBB 23: R$ 12 mil.





Eu até imaginei que ganharia mais por ser conhecida. Mas tenho que admitir que tá ajudando muito essa grana", acrescentou a modelo, que também participou do No Limite 5, mas ficou nacionalmente conhecida após o BBB 11.

Atualmente, a assinatura mensal da conta de Ariadna no OnlyFans custa US$ 15, o que equivale a R$ 77 na cotação atual. Já no Privacy, a mensalidade é de R$ 35.

Key Alves mentiu sobre seus ganhos

Integrante do camarote do BBB 23, Key revelou em conversa com outros participantes que decidiu inflar seus ganhos com a plataforma de conteúdo adulto para chamar a atenção para seu novo ofício. Além de modelo, a atleta é líbero do time Osasco.

"Quando eu fiz o OnlyFans falei: 'Preciso fazer isso aqui ser bem visto'. E aí a estratégia de marketing foi: 'Vou soltar quanto eu ganho jogando para a galera entender porque eu fui pra lá. E aí eu soltei que ganhava R$ 1.500. Mas o que veio de gente atrás de mim... Você não tem noção, um monte! Falei: 'R$ 200 mil por mês!' Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada", completou ela, durante um bate-papo com Cezar Black e Gabriel Santana.



*Com a colaboração de Daniele Amorim