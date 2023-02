Reprodução Vini chega à novela para romance com Yuri





Bissexual, o personagem Vini (Guthierry Sotero) instigará Yuri (Jean Paulo Campos) a questionar a sua orientação orientação sexual na novela das 19h, da Globo. A autora Rosane Svartman previa na sinopse que, depois da paixão por Jenifer (Bella Campos), o personagem do "eterno Cirillo" viveria este momento.





O público verá o primeiro contato dos dois após Yuri ser preso injustamente sob suspeita de roubo por ter a mesma cor de pele do ladrão. O garoto somente voltará à liberdade depois que Ben (Samuel de Assis) conseguir provar sua inocência.

Ameaçado de perder sua bolsa na faculdade, Ben insistirá em trabalhar com os jovens em uma campanha no grupo Coletivo Negro, liderado por Vini, para impedir que o universitário seja vítima de outra injustiça. Iniciará, então, um novo capítulo da trama de Yuri.

Conheça Guthierry Sotero

O ator de 21 anos iniciou a carreira profissional no ano de 2019 com a peça Enquanto Respirar, e estrou na TV na novela Amor de Mãe, da Globo. Guthierry também compõe o elenco da série Tudo Igual... SQN, da plataforma Disney+, que estreia a segunda temporada neste ano. Além de Vai Na Fé, você também poderá vê-lo em Veronika, nova série policial do Globoplay.

* Com a colaboração de Lívia Carvalho