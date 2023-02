Reprodução/Instagram MC Gui perde vaga em reality inédito do SBT após sofrer acidente









MC Gui está fora do reality Cantando em Família, que será exibido como quadro dentro do Programa Silvio Santos. O funkeiro e seus pais, Baronesa e Rogério, participariam da dinâmica musical que teriam as gravações iniciadas nesta semana, mas ele se ausentará por conta de um acidente que lesionou o joelho direito.









"Machuquei meu joelho jogando bola no começo do mês aqui em São Paulo. Fiz ressonância, fui viajar e, lá no meio da viagem, eu descobri que estava com o ligamento cruzado rompido. Resumindo, vou ter que fazer a cirurgia. Eu consigo andar em linha reta, mas quando eu vou fazer curva... Vamos ter que restaurar o ligamento. Estava cheio de planos, mas serão adiados", disse o músico, em seus Stories, na última sexta-feira (24) quando havia sido internado para fazer a cirurgia.

A informação da coluna foi confirmada pelo próprio SBT, que ainda afirmou que não há data para que as gravações sejam iniciadas. A emissora também ainda não sabe qual famoso ficará no lugar de MC Gui e a família no quadro do Programa Silvio Santos.

Família cheia de experiência em reality

Conhecido por conta da sua carreira no cenário do funk paulista, MC Gui esteve no elenco de A Fazenda 13. Ele foi o 13º eliminado do reality show da Record.

No ano seguinte, a mãe do funkeiro, Baronesa, tentou uma vaga na mesma competição e passou pelo paiol. No entanto, Bia Miranda venceu a disputa da votação popular e entrou para valer no programa. A neta postiça de Gretchen ficou em segundo lugar.

Em 2022, Baronesa e Rogério estavam no elenco do Power Couple Brasil, mas decidiram desistir após um barraco generalizado com os demais participantes. Na ocasião, os pais de MC Gui se exaltaram com as provocações de Lucas Strabko, o Cartolouco.



*Com a colaboração de Daniele Amorim