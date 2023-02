PlayPlus/ Record TV/ Instagram/ @nadine.goncalves Tiago Ramos tem novo surto e detona mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, em live









Tiago Ramos voltou a expor Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., com quem voltou a namorar desde que saiu de A Fazenda 14, em uma transmissão ao vivo no Instagram. No episódio, aparentemente bêbado, o ex-reality da Record mostrou-se indignado com supostas atitudes da ricaça e a acusou de tê-la traído.





“(…) Mãe dele... vai saber agora, caralho. Falsa, traidora de merda. Vai saber agora caralho, desgraça. E se tiver alguma coisa contra, fale logo. Senão eu tenho 30 a mais na conta. (…) Pode gravar essa merda aí, estou nem aí. Traidora de merda, gostava muito do jubileu e foi atrás de um atrás que gosta de levar pelas costas. Não tenho nada contra, mas 'tamo' junto. A santa do pau oco”, disparou.

Confira o momento:





As declarações vêm após uma discreta reaproximação entre Tiago e Nadine, que passaram o fim de ano juntos e chegaram a viajar. Eles estavam na Europa em clima de lua de mel, mas não assumiram que estavam reatando.

No início deste mês, Ramos afirmou ao Fofocalizando que não havia reatado o romance com a mãe de Neymar. Segundo ele, o público saberia da informação pela sua própria boca, e não por boatos das redes sociais.

Antes, o casal teve um rápido relacionamento em 2020. Eles tiveram idas e vindas, incluindo durante uma viagem ao México, onde Tiago acabou ficando sozinho e levou uma facada durante uma briga de bar.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho