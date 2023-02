Gabriel Perline Vini Büttel conseguiu comparecer aos camarotes do Anhembi no desfile das campeãs





Após ter seu Carnaval interrompido por um grupo de criminosos, que o assaltou e espancou a caminho do sambódromo do Anhembi na noite de 17 de fevereiro, Vini Büttel conseguiu se recuperar um pouco para curtir o último dia de folia em São Paulo. Convidado dos camarotes Milênio e Brahma, ele falou com exclusividade à coluna sobre o pesadelo vivido há uma semana e sobre sua recuperação.







"Ainda não estou 100%, sigo me recuperando. Estou com hematomas enormes nas costas, cortes nos braços e o emocional um pouco abalado, mas o importante é que estou vivo e bem", disse o ex-participante de A Fazenda 14.

Na noite do acidente, Vini também era aguardado em dois camarotes do Anhembi, o 011 e o Brahma. Sua equipe já o aguardava no sambódromo quando, de repente, perdeu a comunicação com o empresário. Horas depois, quando já havia sido resgatado e levado ao hospital, seus parentes foram comunicados sobre o ocorrido.





"Foi um susto enorme. Primeiro fui roubado, depois um grupo de seis pessoas me cercou e começou a me agredir, até que chegou um cara enorme, de uns 2 metros de altura, e me apagou com um soco. Ainda sinto dores no corpo, estou fazendo uso de medicamentos, mas o pior já passou", afirmou.

Vini precisou ficar afastado do trabalho durante o período de recuperação. Ele inaugurou recentemente o Reserva Rooftop, um restobar descoladão localizado na zona oeste de São Paulo.

"Imagine a minha cabeça como ficou? Preocupado com todas as questões do Reserva, cheio de compromissos de trabalho, e sem condições de resolver nada. Me levaram tudo. Até agora estou sem cartão de banco, só para você ter uma ideia", lamentou.