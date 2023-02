Reprodução/Instagram Cariúcha transou com sósia de Will.I.Am após ser enganada por R.Gaúcho









Cariúcha revelou que foi enganada por Ronaldinho Gaúcho e por uma amiga durante uma festa na casa do ex-jogador. A cantora disse que frequentava a casa do ex-craque da seleção anos atrás, por conta de uma amiga que se relacionava com ele. Em uma das "resenhas" na mansão do jogador ela acabou, por insistência, ficando com um homem que foi apresentado a ela como Will.I.Am, integrante do grupo norte-americano Black Eyed Peas.









Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, Cariúcha disse que ficou impressionada, porque o rapaz era a cara do Will.I.Am e ela acreditou que de fato fosse o cantor internacional. Mas depois de uma noite tórrida de sexo, e sua tentativa de emplacar a notícia na mídia, descobriu que havia sido enganada pelo ex-jogador.



"O Ronaldinho conhece muita gente internacional, tinha um cara lá, um americano, que o Ronaldinho me apresentou pra ele e disse: 'Aí, nega, meu amigo gostou de você!'. Meu inglês é péssimo, sou muito ruim de inglês, mas eu sei desenrolar. O Ronaldinho pediu para eu cantar para ele e eu comecei a cantar porque ele falou que era produtor e cantor lá de fora", começou Cariúcha.





A cantora revelou que nessas festas sempre tinha alguns convidados que eram famosos, não só no Brasil, mas em outros países. E que vira e mexe algum gringo baixava nestas reuniões. Ronaldinho, por uma questão de privacidade, sempre exigiu que os presentes deixassem seus celulares com sua equipe de segurança, para manter a privacidade. Mas nesta ocasião em especial, Cariúcha conseguiu registrar sua ficada com o tal do Will.I.Am.

"Eu estava de carro, bebi e comecei a dormir lá. Só que na casa de jogadores você não pode ficar com o telefone, tem que deixar o telefone com o segurança e você entra, pega depois. Mas como eu já era amiga, eu ia com telefone e aproveitei para tirar umas fotos na casa dele", comentou.

Quando foi informada que o suposto integrante do Black Eyed Peas estava interessado nela, Cariúcha logo pensou que havia chegado seu momento de projetar sua carreira para além do Brasil.

"Eu pensei: 'Chegou o meu momento de fazer carreira internacional'. Joguei toda a minha sensualidade, meu charme para o bofe, pensei: 'Vou dar para esse cara a noite toda, vai gamar, vai investir em mim, uma mão lava a outra'. E comecei a beijar ele. Ele estava hospedado na casa do Ronaldo, e o Ronaldo deu um quarto para gente. Eu dei a noite inteira para o cara, achando que ele era o Will.i.am do Black Eyed Peas, até o cu eu dei, dei tudo, a noite toda até de manhã, igual uma cachorra. Fiz um trabalho completo, profissional para esse cara alavancar minha carreira", disse ela, rindo da situação.

Mas as coisas começaram a desandar no dia seguinte. Após a noitada tórrida de sexo, ela foi embora e ligou para seu assessor para contar a novidade, e pediu para que o rapaz espalhasse a notícia para toda a imprensa.

"Peguei as minhas coisas e fui embora, mas eu tinha foto com o cara. O Ronaldinho Gaúcho me apresentou o cara e me enganou falando que era o Will.i.am. 'Aí, nega, fica com o meu amigo, é o cara". Mas o cara era muito igual ao cara do Black Eyed Peas. Liguei para o meu assessor e disse: 'Bicha, sabe com quem eu estava agora? Eu sou a boa'. E a bicha: 'Quem, mona?'. Falei: 'Com o Will.i.am, do Black Eyed Peas'. Replicou: 'Manda a foto agora que vou subir pauta'", relatou Cariúcha.

Assim que recebeu a foto, seu assessor já começou a mandar as informações e a imagem para os sites de fofocas, com o objetivo de emplacar o nome de Cariúcha nas manchetes.

"Mandei foto, a bicha começou a mandar as fotos para os maiores veículos de comunicação. Ele nem checou, era muito igual, vocês não têm noção, era cover do [Will.i.am] do Black Eyed Peas. A bicha começou a disparar pauta para Leo Dias, Globo... Aí o pessoal respondeu: 'Rafael [assessor], você está mandando fake news para a redação. Esse cara não é o cara do Black Eyed Peas'. Eles apuraram e disseram que o Black Eyed Peas não está nem no Brasil, está em tal lugar. Esse cara que está com o Ronaldinho Gaúcho é outro cara que não tem nada a ver", contou ela rindo da situação.

"E eu não tinha bebido, liguei para a minha amiga, por isso que ela ficava com o Ronaldinho Gaúcho rindo da minha cara, de deboche. Eles sabiam de tudo, eles armaram. Eu liguei e falei para ela: "Sua piranha, filha da puta", e ela riu. Liguei para o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo rindo da minha cara. E o gringo não mandava bem [na cama]", finalizou artista em tom cômico.

*Com a colaboração de Victória Rossi