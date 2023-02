Reprodução/Instagram Anitta encerrou a bateria de shows no Carnaval na Cidade, em São Paulo





A insana bateria de shows em diferentes capitais do país fez o corpo de Anitta responder de uma maneira não muito bacana. Com febre e visivelmente exausta, ela não deixou de cumprir com sua agenda e, mesmo sob chuva, animou o público no encerramento do Carnaval na Cidade, no Jóquei Club de São Paulo, na noite desta terça-feira (21).







Primeiro de tudo, é importante falar sobre o figurino escolhido para a noite: um macacão verde e óculos usados por pilotos de aviões por volta dos anos 1930. Foi a sua maneira de homenagear Amelia Earhart, norte-americana pioneira da aviação, sendo a primeira mulher a sobrevoar o Oceano Atlântico sozinha. Foi dada como morta em 1939, dois anos após desaparecer em uma tentativa de cruzar o planeta voando.



Foram poucas as interações com o público ao longo da noite. Ela preferiu emendar um hit atrás do outro, não deixou espaços vazios e dançou até onde seu corpo permitiu. Mas em um dos raros momentos de conversa com a plateia ela avisou que passou o Carnaval "na seca", mas que estava com espaço na agenda para fazer novos "contatinhos".

"Quero saber quem aqui já beijou na boca neste Carnaval?", começou ela, que ouviu alguns gritos da plateia. "Ai, que inveja. Eu tô abrindo vagas para os candidatos. Tô no zero", lamentou.

Mesmo com a baixa interatividade, Anitta se divertiu com a plateia. Em determinado momento do show, durante a introdução do hit Vai Malandra, o público entoou o coro de "Hey, Bolsonaro, vai tomar no cu". E o que ela fez? Deu risada e dançou toda sorridente, fazendo graça com os gritos de protesto de seus fãs.



E o público que pediu Anitta demais hoje no Carnaval na Cidade? @Anitta pic.twitter.com/Y4vuDKf50D — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) February 22, 2023





A coluna acompanhou toda a performance na área VIP, colada ao palco, e deu para ver que Anitta estava se esforçando bastante para manter o ritmo e não entregar uma performance insatisfatória. Alguns fãs que estavam logo atrás também perceberam que ela não estava muito bem e comentaram sobre a expressão cansada e movimentos curtos que ela fez ao longo das performances.



Ainda assim, ela deitou no chão em um dos refrões de Envolver e reproduziu a coreografia que a fez chegar ao topo das trends do TikTok e chegar também à lista de músicas mais reproduzidas do mundo no Spotify. E não deixou de balançar sua bunda nos momentos em que as coreografias pediam.

Resumindo: Anitta entregou o que os fãs queriam. E fez de tudo para manter a energia em alta, mesmo estando doente e debaixo da forte chuva que castigou o público do festival ao longo de toda esta terça-feira.