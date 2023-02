Reprodução/Globo Eliminação de Cristian Vanelli ocorreu na noite de ontem (21) no BBB 23









O BBB 23 estreou há pouco mais de um mês, com direito a Casa de Vidro, Quarto Secreto, brigas, formação de casal e até o temido cancelamento. No entanto, o público não parece tão animado em espiar o que vem acontecendo lá dentro. De acordo com um levantamento exclusivo feito pelo Google Brasil para a coluna, as buscas relacionadas ao reality e aos participantes despontaram em dias específicos. Confira:





Até agora, o dia com mais interesse pelo reality, segundo o Google, foi 25 de janeiro (quarta-feira), dia seguinte ao paredão que definiu que Fred Nicácio e Marília Miranda iriam para o Quarto Secreto. Também foi dia de festa na casa. Já se passou quase um mês e até hoje o volume de buscas pelo programa da Globo não superou esta ocasião.

Já o 2º dia com mais buscas no Google por BBB foi 30 de janeiro (segunda-feira), dia de Jogo da Discórdia, com direito a torta na cara, e também dia seguinte à montagem do paredão formado por Gabriel Fop, Domitila Barros e Cezar Black. Por fim, o 3º dia do reality com mais pesquisas no Brasil foi 31 de janeiro, quando Gabriel Fop foi eliminado no reality.

Em relação aos participantes, Gustavo Benedetti teve o recorde de buscas em 3 de fevereiro, no dia seguinte à prova que garantiu a primeira liderança ao Cowboy. Dez dos 22 participantes registraram o maior nível de interesse na primeira semana do programa, de 16 a 23 de janeiro.

A repercussão do programa nas redes sociais também teve uma redução expressiva. Na semana retrasada, o BBB 23 foi comentado 2,5 milhões de vezes no Twitter, Instagram, TikTok e outras redes. Embora seja um número razoável, vale lembrar que em 2021 e 2022, no mesmo período, nenhuma semana registrou menos que 3,5 milhões de menções.



* Com a colaboração de Lívia Carvalho