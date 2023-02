Reprodução/Instagram Simone Mendes foi traída pelo figurinista em show de Salvador





O figurinista da cantora Simone Mendes parece não ter acordado muito inspirado ao desenhar o macacão que ela usou em sua apresentação no Camarote Villa, em Salvador, na noite de domingo (19). A peça foi feita inteiramente na cor rosa e com brilhos prateados espalhados pelo corpo. Mas o público logo percebeu o excesso de purpurina em algumas partes que não deveriam receber tanto destaque.







Na roupa usada por Simone, há uma marcação acentuada de brilho em suas partes íntimas, fazendo automaticamente o público lançar o olhar diretamente para a genitália da cantora.

"Gente essa calça, olha até parece a perereca ou tô vendo demais", escreveu a seguidora Katia Mara Nascimento na publicação da cantora no Instagram. "E o estilista acabou com a roupa... Colocou brilho demais onde não devia!", comentou o perfil Sônia Producer. "A estilista/designer do figurino tá mais pra depiladora", brincou Victória Batista.

Simone Mendes não costuma levar a sério as brincadeiras dos fãs e até se diverte quando paga algum mico, mas até o momento a cantora não se manifestou nas redes sociais a respeito da marcação duvidosa em seu figurino.

Confira a publicação e veja os comentários dos fãs de Simone sobre o macacão usado em um de seus shows no Carnaval de Salvador: