Reprodução/Twitter Comentarista da CNN Brasil deixa emissora para trabalhar na Record









Gabriela Coelho, ex-comentarista da CNN Brasil, anunciou sua saída do canal de notícias. A informação foi compartilhada pela jornalista nas redes sociais. Em seu texto, ela agradeceu a todos que fizeram parte dessa trajetória e pela experiência que teve dentro da empresa.























"Chegou a hora de me despedir da casa que vi nascer, e que me acolheu quando precisei, que me motivou e inspirou todos os dias a dar os famosos Breaking News. Agora virão novos desafios, e o que aprendi aqui permanecerá em mim para sempre. Aos diretores, agradeço a confiança dada mais uma vez. Aos colegas, deixo aqui o meu muito obrigada pela parceria de sempre", escreveu ela.

A jornalista especializada na cobertura do judiciário, estava na CNN desde maio de 2022 e a deixou em fevereiro de 2023, porém, ela já anunciou o novo emprego. Ela irá estrear no Portal R7, da Record, como setorista do Judiciário, no dia a dia do Supremo e dos demais tribunais de Brasília, cobrindo todas as informações do meio político.

“Hoje dou mais um passo na carreira como setorista de Judiciário. Desta vez, no Portal R7/Record TV. Estarei no dia a dia do Supremo e demais tribunais em Brasília, com bastidores e muita informação. Agradeço a confiança dos diretores. Vamos lá fazer o que a gente mais gosta: levar informação a todos!", comemorou a jornalista com a nova oportunidade.

*Com a colaboração de Victória Rossi