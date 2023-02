Reprodução/Globo Gaúcho levou 48,32% dos votos do público contra os brothers Fred e Ricardo, na noite dessa terça (21)









Cristian Vanelli, quinto eliminado do BBB 23, teve acesso a todas as informações sobre o que rolou no programa logo após deixar o confinamento. O empresário se surpreendeu ao perceber que estava se aproximando de pessoas que tramavam contra ele. O brother ainda frisou que fez um jogo bem limpo.

"O jogo do Gustavo e da Key foi realmente complicado de assistir. Eu tinha os dois como aliados, achei que eram, e eles acabaram se escondendo de muita coisa. Não foram as pessoas que bateram de frente comigo, mas isso me decepcionou bastante. [...] Então, se o público está vendo a verdade, vai ser complicado para eles quando eles baterem no paredão", afirmou em entrevista ao Gshow.







O gaúcho comentou sobre qual seria o grupo ideal para se aliar no jogo e que na casa, encontrou bons conselhos e companhia em Cezar Black, Amanda Meirelles, Aline Wirley e Antonio "Cara de Sapato" Jr.

“Naquela época, me parecia muito confortável jogar com a Paula, com a Bruna, com a Amanda e com o Cara de Sapato. E, incrivelmente, com o Gustavo e a Key também. Fora o Black [Cezar], que sempre foi meu parceiro, desde o início. Acho que seria um bom grupo para continuar jogando [...] Hoje, olhando de fora, acho que o Gustavo e a Key não estariam nesse grupo”, contou.

No papo, Cristian também revelou que sua torcida está dividida entre Black e Amanda, mas que irá torcer para o brother pois o avalia como guerreiro e que sempre esteve ao seu lado.



* Com a colaboração de Lívia Carvalho