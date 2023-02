Reprodução/Instagram Jade Picon e José Loreto aproveitaram ausência de jornalistas para trocar beijos em camarote





Alerta para novo casal na área: Jade Picon e José Loreto trocaram beijos acalorados no Nosso Camarote, um dos mais disputados da Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (20). Os atores da Globo aproveitaram o forte esquema de segurança e também a blindagem "anti-imprensa" no espaço para ficarem à vontade. Mas muita gente testemunhou a pegação. E os dois já começaram a se seguir nas redes sociais.





É importante explicar que o Nosso Camarote atualmente é um dos mais concorridos pelas celebridades por oferecer a privacidade que eles não encontram em outros espaços. E por "privacidade" entenda como a ausência de fotógrafos e jornalistas.







Existe uma regra bem explícita aos jornalistas credenciados para fazerem a cobertura do local: até meia-noite, o trânsito nas instalações é livre, e as fotos são permitidas. Mas passou deste horário, todos os profissionais da imprensa precisam se retirar. E a assessoria do Nosso Camarote faz uma marcação pesada para "evacuar" o local para que os convidados não sejam "incomodados".

E foi por conta da ausência de jornalistas e fotógrafos que Jade e Loreto se sentiram à vontade para trocar beijos na área VIP do camarote. Cercados de amigos e personalidades conhecidas, eles não se intimidaram e ficaram se beijando ali mesmo, como se já se conhecessem há muito tempo.

Fontes da coluna que estiveram no local garantem que os beijos foram de tirar o fôlego, e se tornou a fofoca mais predileta de quem assistiu à pegação entre os atores.



Curiosamente, Jade Picon começou a seguir José Loreto no Instagram nesta segunda-feira (20). E ele, sem perder tempo, também começou a acompanhar as publicações da Chiara de Travessia nas redes sociais.

Rafa Kalimann, que já revelou a amigos próximos sobre sua esperança de reatar o namoro com Loreto, está em Salvador, contratada por um camarote, curtindo a folia na capital baiana. Ela nem sonha que se ex-namorado já fez a fila andar e está todo encantado por outra ex-BBB...