Reprodução/Instagram Vanessa Carvalho e Tiago Chapola se esbarraram no Camarote Brahma, em São Paulo





O climão ficou instaurado na segunda noite de desfiles no Carnaval de São Paulo. Mais especificamente no Camarote Brahma, o maior de todo o complexo do Anhembi. Na madrugada de domingo (19), os ex-participantes do Casamento às Cegas 2 foram os nomes mais populares da área VIP. E não faltou climão por conta do reencontro de dois ex-casais, que saíram do reality da Netflix sem querer olhar na cara um do outro.







A começar por Vanessa Carvalho e Tiago Chapola, que se esbarraram por diversas vezes no espaço, chegaram a ficar muito próximos, mas ela não quis nem dar um simples "oi" para o ex-noivo. Embora o espaço VIP dentro do camarote fosse gigante e repleto de ambientes, a morena evitou ao máximo estar no mesmo espaço que ele.





Motivos ela tem de sobra para isso. Quem assistiu ao Casamento às Cegas 2 viu que Tiago passou longe de er o noivo dos sonhos e tampouco tratou bem Vanessa ao longo dos episódios em que ainda eram um casal. Mas a gota d'água para a empresária foi quando ela percebeu que o ex estava acompanhado de uma loira e entendeu que tudo ali poderia soar como uma "provocação".

Quem também fez de tudo para não ficar junto com o ex foi Flávia Queiroz, que chegou a se casar com Robert Richard, mas pediu divórcio semanas depois ao descobrir que o rapaz ainda fazia uso de aplicativos de relacionamentos e trocava mensagens com outras mulheres, mesmo estando casado.

Reprodução/Instagram Flávia Queiroz e Robert Richard também se evitaram no Camarote Brahma





Mas ao contrário de Vanessa e Tiago, Flávia chegou a cumprimentar o ex, só não ficou dando assunto e tampouco interagiu com ele no camarote. Mas como Robert fez amigos no elenco, como o casal Thamara Térez e Alisson Hentgez, Amanda Souza e Verônica Brito, ele ficou um certo tempo interagindo com o grupo. Mas Flávia nem chegava perto.



Maíra Bullos foi a única finalista do reality show da gigante de streaming que não esteve no camarote Brahma. Ela optou os dias de folga para curtir o Carnaval com amigos no interior de Minas Gerais.