Reprodução/Globo Key Alves debochou da religião de Fred Nicácio no BBB 23





A equipe de Key Alves está bastante alinhada com a participante do BBB 23, que desde a manhã desta segunda-feira (20) vem sendo acusada de praticar o crime de intolerância religiosa contra Fred Nicácio. Na tentativa de colocar a jogadora de vôlei na condição de vítima, os administradores dos perfis da namorada de Gustavo Benedetti acabaram debochando das reclamações dos fãs do reality show.







"Grave: a Key está há 0 dias sem ser cancelada, o nosso recorde é 0 dias. Então como já estamos acostumados, foco no Gshow, galera", escreveu o perfil do Twitter de Key, fazendo menção indireta à polêmica do dia.





Um internauta identificado como Lucas Santos reclamou da postura do perfil em dar de ombros para a acusação da prática de crime dentro do reality, e explicou que Key vinha sendo cancelada com razão por conta de seus comportamentos vexatórios dentro do confinamento da Globo.

"Cancelada com motivo, né? Eu espero que ela caia no paredão e saia com rejeição máxima", escreveu o rapaz, indignado com o comportamento da jogadora de vôlei.

Os adms, em vez de se posicionar diante das acusações, foi lá e debochou do rapaz que fez o apontamento da acusação de prática criminosa no jogo: "Luquinhas, beba água. Chorar muito pode causar desidratação", escreveu o perfil.

Pelo visto a equipe da Key são iguais a ela. A Key teve falas problemáticas e mesmo assim os ADM passam pano absurdamente. Péssimos, péssimos..



INTOLERÂNCIA RELIGIOSA É CR4ME!!!! #BBB23 pic.twitter.com/81Jxzuxo2n — Richard La Santrer (@richardbatepapo) February 20, 2023





Após a repercussão negativa da publicação, a equipe de Key deletou o primeiro post em que debocha das acusações de prática de intolerância religiosa. Mas a resposta a Lucas Santos segue no perfil.

Key é acusada de praticar o crime de intolerância religiosa contra Fred Nicácio. Após uma fofoca de Cristian Vanelli, a jogadora de vôlei ameaçou apertar o botão e desistir do reality show caso o médico fique rezando dentro do quarto que dividem, mostrando sua incapacidade de respeitar o aliado por conta de sua fé no candomblé.

Veja o vídeo da cena vergonhosa protagonizada por Key, Cristian e Gustavo:



"Ele tava parado fazendo os negócios dele" mais uma vez a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes. A intolerância religiosa sendo nítida, até quando? #BBB23 pic.twitter.com/CE0oKo43Uw — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) February 20, 2023