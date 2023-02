Reprodução/Youtube Lucas Souza e Jojo Todynho viraram inimigos após a separação





Estava sentindo falta dos barracos entre Jojo Todynho e Lucas Souza nos últimos dias? Então se prepare para a novidade: o ex-militar protocolou uma ação de danos morais contra a funkeira após a live realizada no dia 9 de fevereiro, quando ela expôs detalhes da vida íntima do rapaz e ainda o xingou de "esperma podre" aos seus mais de 25 milhões de seguidores. Por se sentir humilhado, ele acionou seus advogados e agora pede uma indenização de R$ 1 milhão.







A ação foi protocolada na última terça-feira (14), e a coluna teve acesso a este documento no início da noite desta sexta-feira (17). A defesa aponta diversas situações em que Lucas foi perseguido, ameaçado e hostilizado pela cantora.

"A ré passou a incitar ódio a Lucas por meio de suas redes sociais, nas quais ela contabiliza 25 milhões de seguiores. A ré passou a seguir o autor e aparecia em todos os lugares em que ele frequentava, procurava chamar a atenção do mesmo de qualquer forma e, como não era correspondida, passou a ligar para o mesmo exigindo a devolução de um ferro de passar roupa", diz o relato inicial da ação.





O texto ainda diz que Lucas abriu mão de seus itens pessoais que ficaram na casa em que vivia com Jojo Todynho, e os advogados do rapaz afirmam que a funkeira prometeu perturbá-lo no quartel em que trabalhava, além de dizer que "acabaria com a vida dele".

"A ré passou a fazer lives ofendendo a honra do autor, chamando-o de 'infértil', 'saco murcho', 'esperma podre', entre outros adjetivos. Afirmava, e ainda afirma, que vai acabar com o mesmo, que vai bater nele, faz questão de incitar o ódio de seus milhões de seguidores contra o ex-marido", diz o texto escrito pelo advogado Ângelo Carbone.

Nas provas anexadas à ação, foram colocados o link da live realizada na semana passada, onde ela proferiu diversas ofensas à imagem e honra de Lucas, um outro link onde Jojo Todynho o ameaça de morte e faz críticas à sua aparência e condição de saúde.

Na lista de pedidos da ação, o advogado pede o pagamento da indenização de R$ 1 milhão por toda a humilhação pela qual passou e vem passando. Além disso, quer que Jojo seja proibida de voltar a falar de seu ex-marido na mídia, cobrando uma multa adicional de R$ 1 mil a cada fala que ela fizer em veículos de imprensa ou em suas redes sociais.

Por fim, os advogados de Lucas querem que Jojo Todynho pague pelo tratamento psicológico do rapaz, que, segundo consta, está abalado por conta de toda a exposição e ameaças feitas pela funkeira. E também há a solicitação de "Justiça gratuita", pois o ex-militar alega estar desempregado.