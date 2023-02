Reprodução/Instagram Diego Martins venceu o reality Queen Stars, da HBO Max









Diego Martins, vencedor do reality Queen Stars Brasil, da HBO Max, viverá o personagem Kelvin, em Terra e Paixão, novela das 21h de Walcyr Carrasco que substituirá Travessia, na Globo. A história será ambientada no Mato Grosso do Sul, e a estreia está prevista para maio. De acordo com a sinopse do autor, o papel será de um jovem gay que vive um relacionamento com amante misterioso.

















Nas redes sociais, o artista comemorou sua escalação ao repostar a publicação original feita pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo:

EI QUE EU TO NA NOVA NOVELA DAS 21h AMORRRRRR ❤️ Terra e Paixão de Walcyr Carrasco pic.twitter.com/9O0QkgsftY — Diego Martins | BOTA (@di_egomartins) February 15, 2023







O ator, de 25 anos, é graduado em Artes Cênicas na UNESP e venceu o reality Queen Stars Brasil, apresentado por Pabllo Vittar e Luíza Sonza, no ano passado. Os episódios traziam desafios entre drag queens, que mostravam suas habilidades em canto, dança e performances. Diego, que é ator de musicais, ganhou a competição junto com Leyllah Divah Black e Reddy Allor. O trio formou o grupo pop Pitayas.

Diego também participou de outras duas competições musicais, como o The X Factor, na Band, e o Canta Comigo, na Record. No TikTok, onde se tornou popular, tem 2 milhões de seguidores.

A presença de Diego Martins no horário nobre da Globo confirma a busca da emissora pelo público da internet. O elenco também tem Agatha Moreira, Tatá Werneck, Leandro Lima, Débora Falabella, Thati Lopes, Leona Cavalli, Gil Coelho, Claudio Gabriel, entre outros.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho