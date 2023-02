Fábio Cunha - Divulgação Bell Marques





Bell Marques retorna ao Carnaval de Salvador em 2023 com sete shows em trio elétrico e três em camarotes. Serão quase 45 horas de música pelas ruas da capital baiana, onde o artista resolveu concentrar a agenda após dois anos sem folia devido à pandemia da covid-19.

De onde vem essa força? Como um artista que se apresenta 10 vezes na mesma cidade consegue esgotar blocos que custam mais de R$ 1 mil enquanto outros cancelam apresentações "únicas"? Para Bell, há uma fórmula que explica tudo.

"O Carnaval faz parte da indústria do entretenimento e eu sempre tratei isso de uma forma muito profissional. Todas as pessoas que vêm, têm a certeza que vamos oferecer o melhor: melhor trio, melhor som, melhor apoio de corda e o cantor se esforça pra caramba. Por isso, chegamos no Carnaval com praticamente todos os blocos esgotados", diz o comandante dos blocos "Da Quinta", "Vumbora" e "Camaleão".





Consagrado e respeitado nas ruas de Salvador, o cantor fica longe de embates da música do Carnaval em 2023. "O que é mais importante pra mim é fazer o folião feliz. É ele quem investe em mim e é com ele que eu tenho essa responsabilidade de cumprir uma expectativa de alegria. A música, ela é consequência, às vezes ela vem, às vezes, não. Tenho um repertório gigantesco, que já dá para fazer mais de um circuito sem repetir", se diverte Bell, que lançou a faixa "Maria Eunice" 13 dias antes da folia.

A estreia de Bell Marques no Carnaval de 2023 está marcada para a quinta-feira (16), às 18h, no circuito Barra-Ondina, com o Bloco da Quinta. Aos 70 anos, Bell opta por uma preparação extensa para o Carnaval e entrega que "desacelera" às vésperas da folia. "Não existe uma preparação específica para o Carnaval. Essa preparação vem sendo feita ao longo do ano. A rotina é corrida sempre, no Carnaval é tudo mais intenso, mas, nesse fim de semana mesmo, foram 5 shows em quatro cidades diferentes. Eu me cuido o ano todo, com alimentação sempre o mais balanceada possível, faço meus exercícios na academia, corro, não é do nada. No Carnaval, eu dou até uma desacelerada para evitar lesões", explica.

O cantor chega ao primeiro dia de Carnaval com todos os abadás do Bloco Camaleão de domingo e segunda-feira vendidos. Para os dias de Carnaval, Bell também vai homenagear Moraes Moreira. "Eu sempre quis imitar e nunca consegui. Moraes Moreira, que sempre foi um exemplo pra mim, foi o primeiro que vi tocando num trio elétrico e foi quem despertou em mim essa vontade de um dia estar ali no mesmo lugar que ele. 'Sintonia', que é uma das minhas músicas favoritas, vai estar no meu repertório esse ano, em homenagem a ele", entrega.