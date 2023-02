Reprodução Sikêra Júnior é internado por otite severa





O apresentador Sikêra Jr. foi internado com um quadro de otite bacteriana severa, uma inflamação no ouvido, em Manaus, no Amazonas. A informação foi confirmada pela esposa do profissional da Rede TV!, Laura Peixoto, na noite desta quarta-feira (15).

A companheira explicou que o apresentador de 56 anos começou a sentir dores após retornar de uma viagem de avião. "Como ele não é fácil, uma pessoa muito quieta, acharam por bem sedar ele, para que as medicações façam efeito mais rápido e para que ele não queira fugir do hospital", afirmou em vídeo compartilhado no Instagram.







Laura ainda pediu para os seguidores "não acreditarem nas maldades" ditas sobre a internação de Sikêra, ressaltando que ele "apresenta quadro de saúde estável". "Não acreditem em nenhuma notícia que não seja passada por mim", reforçou.

"Continuem em oração", pediu ao concluir o vídeo. Confira a publicação na íntegra:





