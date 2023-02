Reprodução / Twitter BBB 15.02.2023 Paula

Paula Freitas, a quarta eliminada do “BBB 23”, participou do quadro “BBB A Eliminação” nesta quarta-feira (15). A biomédica foi entrevistada por Bruno De Lucca e Ana Clara e teve a oportunidade de falar o que pensava de Key Alves.

Em uma das brincadeiras do programa, o eliminado da semana tem a oportunidade de simular um discurso de eliminação para o próximo eliminado. Paula realizou um discurso criticando o jogo de Key, afirmando que a atleta era manipuladora e mentirosa.





“Você não passa de uma vilãzinha de novela mexicana”, concluiu Paula ao fim do discurso, declarando que Key seria a próxima eliminada do reality.

Paula não conseguiu continuar na corrida pelo prêmio do "BBB 23" e foi eliminada nesta terça-feira (14) com 72,5% dos votos. Em um paredão quádruplo formado apenas por integrantes do mesmo grupo, a biomédica foi a preterida do quarto deserto.

Paula fazendo o um suposto discurso de eliminação da Key 🔥🧨🆘 #BBB23 pic.twitter.com/htfEncfUcK — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) February 16, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.