Marc Piasecki/Getty Images Noémie Merlant é a nova protagonista da franquia erótica "Emmanuelle"









A atriz Noémie Merlant, conhecida por seu papel em Retrato de Uma Jovem em Chamas, será a nova Emmanuelle do cinema. Ela vai substituir a atriz Léa Seydoux, de Azul É a Cor Mais Quente, anteriormente escalada para o papel.

"Nunca deixei de me deixar seduzir pela força da atuação de Noémie. Ela redefine a mulher francesa. Sua atitude, seu sorriso, aquela pitada de insolência que sempre vem à tona [...] Eu amo Léa Seydoux, quero fazer um filme com ela um dia. Mas para mim, ela não era a personagem que eu imaginava", declarou Audrey Diwan ao comentar a mudança de atrizes.





O filme é inspirado nos livros de romance erótico escritos por Emmanuelle Arsan, que já foram adaptados para os cinemas entre os anos 1970 e 1990. Krista Allen é a atriz mais lembrada pelos brasileiros no papel. O primeiro filme ficou marcado por ser um dos primeiros a apresentar cenas de sexo, masturbação e estupro.

Noémie foi criticada após interpretar um homem transgênero no filme francês A Good Man (2019), segundo relato divulgado pelo The Guardian. A artista também se destacou em Paris, 13º Distrito (2022) e é possível acompanhá-la no drama psicológico Tár (2022).







A nova versão de Emmanuelle não tem data para chegar aos cinemas.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho