TV Globo/Reprodução Eduardo Tornaghi está fora da TV desde 2016









Nos anos 1970 e 1980, Eduardo Tornaghi estreava em novelas de grande prestígio, como A Moreninha (1975) e Dancin’ Days (1978), Marina e O Grande Palhaço (1980), entre outros trabalhos que o levaram aos holofotes e a conceber inúmeros fãs. No entanto, descontente com a "gaiola de ouro da fama", ele decidiu se afastar das telas, retornando em 2016, quando fez sua última aparição em Rock Story. Hoje ele vive uma vida simples dedicada à arte e à cultura.



Morador do Leme, bairro da zona Sul do Rio de Janeiro, o ator de 70 anos tem exercitado seu lado poeta, promovendo encontros de leituras e recitais. Eduardo também usa a internet para divulgar seu trabalho, descrevendo-se como um "militante da arte, da educação, da gentileza e da lucidez; poeta, ator, locutor, palestrante e produtor cultural".

Para seguir seu trabalho, Eduardo pede ajuda, divulgando seu número de Pix ao postar vídeos com suas poesias no Instagram. "Alimente a fonte: pelada, oficinas, livros. In loco ou na rede", escreveu ele.

Durante o período em que esteve afastado, Tornaghi viajou pelo Brasil para conhecer o país e o seu povo. No Rio Grande do Sul, começou a fazer trabalhos sociais, a dar aulas de teatros em comunidades carentes, promovendo sessões de leituras populares e trabalhando como voluntário em creches e presídios. Também se formou em psicologia, pela UFRJ.



Além do trabalho na televisão, Eduardo possui uma trajetória extensa no cinema com mais de 16 filmes no currículo.



* Com a colaboração de Lívia Carvalho