Reprodução/Instagram Liziane Gutierrez está no Brasil para curtir o Carnaval





Se tem uma pessoa que não tem medo na hora de mexer no visual é Liziane Gutierrez. Conhecida por fazer inúmeras intervenções estéticas em todo o corpo, a ex-participante de A Fazenda 13 fez mais uma mudança drástica e investiu alto no novo visual: R$ 10 mil. Tudo para chamar ainda mais atenção no Carnaval.









Mas calma que desta vez ela não se rendeu ao bisturi ou às agulhas de preenchimentos. Ela recorreu a Lynick Cardozzo, no Rio de Janeiro, para alongar suas madeixas com fios naturais e ficar completamente loira. Veja o resultado:





Divulgação Liziane Gutierrez deu uma repaginada no visual para o Carnaval





O megahair, feito sob medida para a barraqueira profissional, custou caro pelo fato de ter sido confeccionado com cabelos humanos. E Liziane justificou a escolha do comprimento e a cor das madeixas:

"Resolvi ficar loira pra combinar com minha personagem de vilã, já que é assim que pensam que eu sou", disse a influenciadora em rápida conversa com a coluna.

Lizi passará os próximos dias curtindo os camarotes do Carnaval no Rio de Janeiro, e na semana seguinte aos desfiles, virá a São Paulo para cumprir com sua agenda de trabalho. Um dos compromissos já firmados é a gravação de uma entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve.