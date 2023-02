Reprodução/TV Globo William Bonner e Renata Vasconcellos no "Jornal Nacional"

A edição do Jornal Nacional desta quarta-feira (15) viralizou nas redes sociais por um erro técnico. A voz de Eliana Marques vazou ao vivo, após a previsão de tempo, e atrapalhou Renata Vasconcellos no comando do telejornal.

Eliana falou do risco de chuva durante os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo e informou que há a pssibilidade de geada em Urupema, em Santa Catarina, uma das cidades mais frias do país. "Pode amanhecer com 3ºC e tem até a possibilidade de geada em pleno fevereiro e pleno verão", explicou.

Depois da previsão, Renata Vasconcello tentou chamar uma reportagem sobre a queda nas doações de sangue, mas foi interrompida pelo problema de áudio.

"Obrigada. Deu para ver?", perguntou Eliana para uma pessoa não identificada nos bastidores do telejornal.





Vazamento de áudio no 'Jornal Nacional' chama atenção na edição dessa quarta-feira pic.twitter.com/1Kfod8qznh — Aline (@alinekuller) February 16, 2023













