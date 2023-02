Reprodução/Globo - 16.02.2023 Paulo Vieira comanda o quadro 'Big Terapia' no 'BBB 23'





Paulo Vieira voltou a repercutir nas redes sociais pelo comando do quadro "Big Terapia", no "BBB 23". Na edição desta quarta-feira (16), o humorista expôs a foto de um influenciador durante a atração e gerou comentários nas redes sociais.

Quem aparece no porta-retrato é Gabriel Luiz, conhecido como Xurrasco 021 na web. O carioca tem 17 anos e viralizou nas redes sociais pelas dancinhas no TikTok e Instagram, onde acumula quase 1 milhão e 2 milhões de seguidores, respectivamente.





Morador de Bangu, bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o jovem conta com algumas celebridades entre os seguidores nas redes, como Gloria Groove, Chay Suede, L7nnon e Cleo. Além dos vídeos sozinhos com as coreografias, ele também apresenta conteúdos gravados com a mãe e amigos, conhecidos como "Tropa do Xurrasco".

"Somente agradecer a Deus por tudo. Estou muito ansioso, obrigado a todos, de coração", declarou o influenciador ao repercutir a aparição na Globo e o aumento de seguidores no Instagram desde então. Confira abaixo as reações da exposição no "Big Terapia":

O que o Xurrasco ta fazendo na mesa do Paulo Vieira???? 🗣️🗣️🗣️🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/MzB00a8znn — Só Mais um Alguém (@FDeReality3) February 16, 2023









po mano o xurrasco no bbb kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/nSw3sUHUU6 — bernardo (@bezinturner) February 16, 2023





