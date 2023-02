Reprodução/Instagram Florinda Meza interpretou Dona Florinda no seriado Chaves





Atriz de Chaves e viúva do criador da série, Florinda Meza, está ansiosa para conhecer a maior comunidade de fãs da série mexicana no mundo na atração Educa Fest, em abril. A artista, de 74 anos, se preocupa com a desunião das pessoas e torce para que o governo Lula possa desfazer a polarização política.





"É triste, porque não escutamos uns aos outros, talvez por isso o México esteja tão polarizado. Por isso Brasil está tão polarizado. Agora vocês têm um presidente que tem uma ideia mais de união e concordância. Tomara que isso possa uni-los, porque são um grande povo. Ninguém se entende polarizado. Devemos estar todos de mãos unidas", disse em entrevista ao jornalista Paulo Pacheco, do portal Metrópoles.

A atriz ainda falou sobre uma de suas principais causas em 2023: o combate às fake news. Florinda se engaja pela verdade, e a educação, tema central do evento do qual participará em São Paulo e no Rio de Janeiro, como uma das formas de conscientizar a população.

"Acho que todos nós fomos vítimas de calúnias alguma vez. Nas redes sociais, é terrivelmente ruim porque são anônimas e destroem uma pessoa. Até os veículos de comunicação, por exemplo, mentem sobre mim e fica por isso, porque eles têm a obrigação de investigar", afirmou.



Desde o início de seu relacionamento com Roberto Gómez Bolaños, o Chaves, em 1977, a artista é alvo de mentiras e boatos, como o de que teria sido pivô da separação do elenco do humorístico e proibido qualquer pessoa de visitar o túmulo do marido, que morreu em novembro de 2014.



Com o elenco de Chaves, visitou parte da Amazônia na fronteira com o Peru, na década de 1970, e as Cataratas do Iguaçu e a usina de Itaipu, nos anos 1980, antes de a série estrear no SBT. Em 2015, ela veio participar do Programa do Ratinho. Agora, a "mãe de Quico" se aproximará dos fãs que a acompanham há mais de 30 anos.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho