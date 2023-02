Foto: Reprodução/Instagram Douglas Silva conhece Michael B. Jordan em pré-estreia no México





O ator e ex-BBB Douglas Silva foi ao México para participar da pré-estreia do filme "Creed 3" e no evento ele conheceu o ator Michael B. Jordan, que além de atuar como protagonista no filme, é o diretor da trama.

Douglas Silva compartilhou o momento do encontro dos atores nas redes sociais, e contou como foi a emoção de encontrar o ator norte-americano no evento.









"Não poderia deixar passar em branco esse momento único! Registrei aqui alguns trechos dessa viagem incrível! Que prazer conhecer Michael B. Jordan na premieré exclusiva de 'Creed 3', no México. Que momento! Esquece!", comentou ele na publicação.

Lançado no Brasil em janeiro de 2015, o filme apresentou um novo capítulo da história do tão lembrado personagem Rocky Balboa, interpretado pelo ator Sylvester Stallone, que retorna ao personagem, enquanto Jordan interpreta Adonnis, filho do lendário Apollo Creed, que morreu em uma luta contra Ivan Drago, no filme "Rocky 4".

Adonnis acaba sendo adotado pela viúva do ex-campeão de boxe, que luta para controlar a rebeldia do filho. Enquanto isso, Rocky Balboa, agora com 60 anos, tenta lidar com a morte da esposa e a difícil relação com o próprio filho. Os problemas na vida pessoal dos dois e o grande talento do jovem para o boxe acabam aproximando o "sobrinho" do tio e Balboa decide treinar Adonnis.