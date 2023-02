Imprensa Globo Rafinha, participou do BBB 8, ganhou R$ 1 milhão no reality e adquiriu o apartamento que deve ser leiloado até amanhã





Um apartamento do músico Rafael Ribeiro Medeiros de Carvalho, o Rafinha, vencedor do BBB 8, está sendo leiloado a pedido da Justiça paulista. A dívida é estimada em R$ 102 mil (valores de outubro de 2017, incluindo juros e correção monetária).







Após ganhar o reality show exibido pela Globo, o músico assinou um contrato se comprometendo a pagar R$ 486 mil por uma casa de 195 metros quadrados em um condomínio no Taquaral, em Campinas (SP). A comissão do corretor seria de R$ 20 mil.

No entanto, de acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL, no dia marcado para a assinatura da escritura, de acordo com o processo, ele não apareceu. A ação judicial foi movida pelo corretor de imóveis que cobrou a comissão combinada e que, pelo contrato, deveria ser paga mesmo em caso de desistência do negócio.

Rafinha se defendeu no processo afirmando que o negócio não foi realizado em razão de um verdadeiro "jogo de empurra, com respostas evasivas para a entrega da documentação para a conclusão do negócio". "As certidões não foram apresentadas no prazo", declarou. O músico disse também que o corretor não foi responsável pela aproximação entre as partes, "querendo receber por trabalhos que não realizou".

A Justiça rejeitou a argumentação, e Rafinha foi condenado a fazer o pagamento. Não cabe mais recurso. Como não cumpriu a determinação, um apartamento duplex de sua propriedade foi penhorado e vai a leilão.

O imóvel, localizado na rua dr. Silvio de Morães Sales, em Cambuí, Campinas, tem 149 metros quadrados de área útil e foi comprado em 2008. Em 2016, um perito judicial avaliou o apartamento em R$ 1,1 milhão.

O leilão consta na plataforma Leiloei.com (www.leiloei.com)



* Com a colaboração de Lívia Carvalho