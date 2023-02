Foto: Reprodução/Instagram Mel Maia debocha de rumores de traição: 'Poxa, amor'

Após passarem por um momento traumático ao serem assaltados na última terça-feira (14), o casal Mel Maia e Mc Daniel entraram em uma nova polêmica após um vídeo de uma suposta traição por parte de Mc Daniel viralizarem nas redes sociais.

A atriz recorreu aos stories do Instagram para comentar dos rumores que rondam a internet, e em um tom irônico, o casal começou a debochar da situação. "Estou aqui com meu namorado que me traiu. Você me traiu? Poxa, amor... .", disse a atriz.

"Não sei onde enfio minha cara. Talvez eu faça um IGTV (formato de vídeos no Instagram) para me explicar", ironizou Mc Daniel. O deboche do casal não terminou e a atriz brincou afirmando que iria terminar com o funkeiro por conta do ocorrido.

Após alguns momentos de brincadeira, a atriz voltou aos stories para comentar do assunto de uma forma mais séria. Mel Maia conta que a pessoa que publicou o vídeo, em nenhum momento, cita nomes e os internautas passaram a deduzir que seria Mc Daniel.

"Que solte o suposto o vídeo. Deixem a gente em paz. Somos de verdade e aqui vocês não vão achar nenhuma sacanagem", desabafou Mel Maia.

Na mesma noite, Mel Maia e Mc Daniel foram vítimas de um assalto no Rio de Janeiro. Os assaltantes levaram os celulares e o carro do casal. A atriz recorreu aos stories para contar do caso e fez um apelo para que os ladrões devolvessem os pertences ao casal. Horas depois, Mel relatou que haviam recuperado todos os pertences que haviam sido levados.