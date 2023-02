Reprodução/Instagram - 22/01/23 Shakira e Piqué

Shakira foi citada pela primeira vez por Piqué, ex-marido da cantora, em uma entrevista para o tiktoker irlândez John Ellis, no último domingo (12). O ex-jogador de futebol foi questionado qual seria o contato mais famoso da agenda dele e surpreendeu na resposta.

"Digo que talvez seja a Shakira", disse ele. Piqué, entaõ, completou: "Ela foi minha mulher, poderia ser ela. Estou pensando em seguidores, Instagram...

O ex-jogador afirmou, no entanto, que se pensasse em alguém do mundo do futebol a resposta seria outra. "Se é sobre futebol, Cristiano Ronaldo. Ele é o mais seguido do mundo", pontuou.



Shakira e Piqué terminaram o casamento de 11 anos em junho de 2022. Desde então, eles vêm se alfinetando. A cantora já escreveu uma música repleta de indiretas ao ex-marido.





