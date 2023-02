Reprodução/SBT O apresentador Ratinho tem feito uma série de publicações nas redes sociais para tranquilizar os fãs





O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, foi internado e passou por uma cirurgia no joelho na manhã de segunda-feira (13), no hospital Albert Einstein. Nas redes sociais, o comunicador explicou que estava com dificuldade para andar e que estava até mancando, entretanto, o público não reparou somente na enfermidade, mas sim em sua "anatomia" de seu membro que escapou em uma das publicações.



















O descuido foi registrado em um vídeo publicado por Ratinho. O apresentador utilizava uma vestimenta estéril que à luz tornava o tecido transparente. Nas redes sociais, o público não se conteve em comentar sobre a situação, o que rendeu interações bem humoradas.





Nunca imaginei que um dia veria a sombra do pinto do Ratinho pic.twitter.com/uqLgMs9ryq — Alvinho (@AlvaroPenerotti) February 14, 2023









Não achei kkkk — Glauber (@glaubersonjr_) February 14, 2023

BLOCK — William De Lucca (@delucca) February 14, 2023

te dando block por fazer essa imagem aparecer na minha timeline — Caíque Verli (@verli_caique) February 14, 2023





Ratinho informou que o procedimento foi realizado e que está bem. O comunicador segue em recuperação pós-operatória no hospital.

* Com a colaboração de Lívia Carvalho