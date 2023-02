Reprodução/Instagram Nani Venâncio se assustou ao ser "despejada" de camarim da RBTV





Nani Venâncio levou um susto ao chegar na RBTV na semana passada, onde comanda o programa Tarde Top, e ver encaixotados todos os itens pessoais que deixava no camarim. Nas redes sociais a apresentadora fez um longo desabafo, levando seus seguidores a acreditarem que aquilo seria um sinal de que ela seria demitida. Mas, na verdade, a casa apenas cumpriu com uma das normas impostas há dois anos. E ela levou um belo puxão de orelha de seus superiores.







"Chegando aqui na Rede Brasil pra fazer meu programa, entrei aqui no meu camarim, ou ex-camarim, né? E olha só minhas coisas todas arrumadas aqui. Encaixotadas aqui no chão, olha... Mas tudo bem, né? Acho que dá pra entender, deu pra entender", disse a apresentadora pelos Stories do Instagram.

A exposição que Nani fez sobre os bastidores da emissora em que trabalha há 14 anos irritou profundamente seus superiores. Tudo porque ela vinha desrespeitando uma norma imposta desde 2021 pela casa.

Como os apresentadores da RBTV não têm camarim exclusivos, ficou determinado que eles não deveriam deixar itens pessoais no local em que se preparam antes ou depois de entrarem em estúdio para trabalhar. Os espaços são compartilhados com outros profissionais, e por uma questão de segurança, desde os tempos da pandemia, foi determinada a proibição de "posse" do espaço coletivo.

A coluna procurou a emissora para saber se os itens pessoais encaixotados da apresentadora significavam uma mensagem sobre sua possível demissão. Em nota, a RBTV explicou que não se trata disso, e apenas frisou que Nani Venâncio havia sido avisada por algumas vezes de que ela não poderia deixar suas coisas no camarim. Leia a íntegra:



"A Rede Brasil de Televisão, presidida por Marcos Tolentino, desconhece qualquer ato cometido por surpresa em relação aos objetos pessoais da apresentadora Nani Venâncio. Desde o final de 2021, ficou determinado que todos os apresentadores da emissora passariam a dividir os camarins tendo seu uso exclusivo apenas no período de atuação antecedendo o programa e pós programa.

Ficou determinado que objetos pessoais não ficariam mais nos camarins. Aqueles que obtivessem o interesse de ter objetos pessoais na emissora, como foi o caso dos apresentadores Evê Sobral e Hermano Henning, tiveram á disposição armários exclusivos com chave.

Algumas semanas atrás, a diretoria da Rede Brasil de Televisão percebeu que os apresentadores estavam utilizando os camarins como exclusivos e colocando novamente seus objetos pessoais, foi então que por diversas vezes, os apresentadores foram notificados, inclusive reuniões feitas um por um para que entendessem a posição da emissora e que retirassem os seus pertences das salas."