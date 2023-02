Redes Sociais/Reprodução TV Alerta de novo casal: Harry Styles e Jennifer Aniston









Segundo o jornal inglês The Mirror, o contato entre os dois teria começado na semana passada após a calça de Harry rasgar durante uma apresentação em Los Angeles (Estados Unidos), quando estava bem na frente de Jennifer. Segundo amigos da atriz, ela está interessada em viver um romance com o cantor.



Fontes do jornal alegam que os dois estão se conhecendo melhor por mensagens. “Jen tem brincado com os amigos sobre com quem ela ficaria e teve uma conversinha sobre Harry. Ele cumpre todos os requisitos. É bem-sucedido, intelectual e mais legal que todos os outros”, contou ao The Mirror.







E acrescentou "Além disso, é claro, ele claramente gosta de mulheres mais velhas e admitiu que já teve uma queda por ela quando criança, então ela está confiante de que isso tem muito mais chances de funcionar do que algumas de suas outras tentativas recentes", concluiu a fonte.

Em 2020, Harry disse no programa The EllenDeGeneres que Jennifer foi seu primeiro crush famoso. Ele está solteiro desde o fim do namoro com Olivia Wilde, de 38.

* Com a colaboração de Lívia Carvalho