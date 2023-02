Reprodução/Globo Paula enfureceu os fãs de Juliette com fala no Jogo da Discórdia





A participante Paula foi eliminada nesta terça-feira (14) com a maior rejeição do BBB 23 até então. Após sair com 72,5% dos votos, superando até mesmo Gabriel Tavares que, com 53,3% deixou o jogo e foi um dos mais cancelados na internet, os motivos do resultado do último paredão começaram a vir à tona.







O nome de Juliette, que compôs o elenco do BBB 21, foi parar nos trend topics do Twitter por supostamente influenciar a decisão do público. O que foi surpreendente, visto que sites e enquetes não previram a saída da sister.

A discussão sobre o assunto está pautada em uma situação que ocorreu ainda no primeiro Jogo da Discórdia do programa. Na dinâmica, a biomédica citou a campeã do BBB 21 ao falar sobre Marília, dizendo que a maquiadora queria "dar uma de Juliette, pobre sofrida".



Os cactos, como são chamados os fãs de Juliette, não gostaram da atitude e fizeram na época vários posts contra Paula. E, pelo visto, não esqueceram a treta.



Paula saiu por um motivo muito claro: mexeu com Juliette. — Erick Krominski (@EKrominski) February 15, 2023

Chocado com essa votação, NUNCA MEXAM COM A JULIETTE — Matheus Costa 🕺🏼 (@imatheuscosta) February 15, 2023

* Com a colaboração de Lívia Carvalho