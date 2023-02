Reprodução/Instagram Lucas Souza foi casado com Jojo Todynho

O militar Lucas Souza, ex-marido da cantora Jojo Todynho, revelou em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, detalhes sobre a separação definitiva do casal após viverem dez meses de casamento.



Após o anúncio do primeiro término feito pelo militar nas redes sociais, para Lucas, reatar o relacionamento não foi uma boa decisão. "A gente não estava se acertando mais", declarou na entrevista a Arthur Pires e a este colunista que vos escreve. No divórcio definitivo, o rapaz contou que a cantora havia comunicado que precisavam conversar sobre determinado assunto.



"Acordava às 5h para trabalhar e ela exclamou: 'Preciso falar com você. Não estou bem', conversei com o meu chefe e disse que precisava ir pra casa para ver como estava a minha esposa, e foi aí que ela disse: 'Não quero mais ficar com você, vai embora'. Foi pessoalmente", revelou.

Morando no Rio de Janeiro e sem a família por perto, o paranaense confessou que não sabia para onde ir, e que os amigos que tinha eram em comum com a Jojo.



"Pensei: 'Preciso pegar as minhas coisas, botar em um carro e ir para um hotel'. Imagina como estava meu psicológico? Sozinho, tendo que trabalhar, com uma cobrança enorme de público... Eu estava completamente perdido. Não conseguia dormir. Emagreci, engordei... Estava desnorteado, não consegui procurar ajuda profissional", desabafou.

O ex-militar contou que aprendeu muito com o momento e que não lidou com o fim do casamento da melhor forma.

"Não pedi para voltar, eu queria conversar. Sobre a medida protetiva, eu estava começando a ficar bem, já estava mais esclarecido... me tratando com psicólogo e psiquiatra. Até meu psicólogo falou: 'Você precisa acertar essa situação para prosseguir a sua vida'. Colocar um ponto final, mas não daquela maneira. Você não termina um casamento dessa forma. Vendo ela sofrendo, eu sofria mais", contou.

O ponto final no relacionamento havia sido anunciado pelas redes sociais. No Instagram Lucas comunicou: "Eu e a Jojo não estamos mais juntos. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento. Eu tô com a minha consciência muito tranquila em relação a tudo que fiz e quem eu fui", declarou.

*Com a colaboração de Lívia Carvalho