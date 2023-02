Reprodução Chico Pinheiro, ex-âncora da Globo, perde vaga de presidente em emissora do governo de Lula

Sem contrato com a Globo desde abril de 2022, Chico Pinheiro se tornou uma das possibilidades para a nova fase da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) a partir de janeiro de 2023. O jornalista participou ativamente da campanha do presidente eleito, entretanto, Lula nomeou o jornalista Hélio Marcos Prates Doyle como responsável pela empresa.

A nomeação foi publicada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial da União. Doyle substitui a jornalista Kariane Costa, que faz parte do quadro da empresa, após terem realizado um processo de transição.

A EBC, conglomerado de mídia formado por rádios, agência de notícias e TV Brasil, se tornou uma espécie de palanque para o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao longo dos últimos anos. Com a posse de Lula, membros do entorno garantem que o presidente quer um projeto inovador e que coloque a emissora como uma das maiores estatais do mundo e investimento não deve faltar.



JOEDSON ALVES Hélio Doyle é nomeado presidente da EBC

Hélio Doyle é bacharel e mestre em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB), onde também atuou como professor por 28 anos. Ele foi repórter, editor e chefe das principais redações do País, como Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, Rede Globo, Veja, IstoÉ e Jornal do Brasil, entre outras.



Com experiência em gestão pública, o jornalista já ocupou os cargos de secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Governo e secretário do Gabinete de Articulação Institucional do Distrito Federal. Também foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do DF e diretor da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).



* Com a colaboração de Lívia Carvalho