Reprodução/Youtube Lucas Souza e Jojo Todynho viraram inimigos após a separação





Se você não esteve em Marte nos últimos dias, sabe que rolou um novo escândalo entre Jojo Todynho e Lucas Souza. Em meio a uma avalanche de acusações mútuas, que envolvem intimidades do ex-casal, o ex-militar falou pela primeira vez sobre o fim da medida protetiva que o impedia de ter contato, se aproximar e até mesmo de citar publicamente o nome da funkeira.







Em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, Lucas explicou que Jojo havia apresentado à Polícia uma versão editada da conversa que ela usou para conseguir a medida protetiva, mas que ele obteve a íntegra do arquivo e, desta forma, acabou com a determinação inicial.





"Meu advogado entrou [com o pedido], a Justiça tinha parado para o recesso de fim de ano, e agora em janeiro, foi recente, ele me falou que caiu e que não estava mais vigente", disse o mais novo influenciador digital do mercado. "Meu advogado entrou com recurso para a medida protetiva cair, porque não tinha provas o suficiente, e que nenhum momento eu a ameacei."

Lucas solicitou à operadora de telefone de Jojo a íntegra da conversa usada por ela na hora de pedir a medida protetiva. E com o documento original em mãos, foi à Delegacia da Mulher no Rio de Janeiro prestar depoimento e expor aquilo que a ex-mulher omitiu na hora de denunciá-lo.

"A delegada ficou ao meu favor. Eu [estava] na Delegacia da Mulher, [onde] só [tem] agressor, e eu chorando, falava: 'Que humilhação. Eu não mereço isso pra minha vida, estar aqui respondendo a um processo de agressão'. A delegada até começou a orar pra me acalmar e falou: 'Calma, Deus sabe de todas as coisas, você sabe que poderia ter sido pior'. Pra mim não existia coisa pior do que aquilo. E aí a delegada falou: 'Fica tranquilo, meu parecer vai ser totalmente neutro, mas que vai mostrar o que você apresentou aqui'", lembrou.

Traumas



Lucas disse que toda a exposição feita por Jojo na época do término de seu casamento o traumatizou. Principalmente por conta dos ataques que passou a receber nas redes sociais pelos fãs da funkeira, que compraram rapidamente a versão em que ele era apresentado como um potencial agressor e de que estaria colocando a vida da artista em risco.

"Quando começou a sair as notícias [me chamando de] agressor... 'Lucas é acusado de agressão'. E o pessoal me mandando mensagem, dizendo: 'Você é agressor, você é machista'. Aquilo pra mim foi o fim. Quando eu gravei os Stories chorando, aquele choro... eu chorava, chorava, chorava. Pra mim, lembrar deste momento, é triste, porque eu já tinha superado. Eu podia passar por qualquer coisa, menos por isso de ser agressor", desabafou.

O ex-militar afirmou que no final do relacionamento houve muitas trocas de ofensas verbais entre os dois, mas que ele se segurou ao máximo antes de entrar na mesma frequência de sua ex-mulher.

"Eu não esperava [isso dela]. Foram tantas ofensas, e a partir do momento que eu retruquei... porque ninguém é de ferro. Eu não vou falar que não xinguei, porque eu xinguei. Mas a partir do momento que é um negócio trocado, e falar que você tem uma medida protetiva... Hoje já caiu por terra, não tem medida protetiva", afirmou.