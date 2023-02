Reprodução Flay tem nova fase na carreira

Famosa por sua passagem pelo BBB 20, Flay deu inicio a uma nova fase em sua carreira musical: a música Imperfeita é uma carta aberta ao público sobre sua passagem pelo Big Brother Brasil, em que reflete todos os julgamentos e ataques que sofreu dentro da casa mais vigiada do país.



Nos versos da canção, Flay mostra a vulnerabilidade e seu lado mais sincero, cantando sobre suas dores e coisas que nunca conseguiu falar até o momento.



"Eu faço revelações que nunca consegui fazer, mostro minha vulnerabilidade o que nunca foi uma opção pra mim, mostro minhas feridas o que nunca foi fácil pra mim, falo sobre alguns dos meus erros, dores, o quanto fui emocionada, o quanto fui iludida, abandonada, o quanto meti o loko, o quanto iludi também, o processo literalmente do amadurecimento de uma menina, coisas que a grande maioria das mulheres vivem ou já viveram e guardam em secreto", disse a cantora.

Além disso, ela também revelou que por muito tempo teve que fingir que não estava sendo atacada diretamente com as críticas e ofensas que recebia. E notou que esse não era o melhor jeito de cicatrizar suas feridas.

"Eu fingia muito bem que estava forte sempre, mas quando é que isso se tornou o correto a ser feito? Que influência estou dando pra vocês mostrando ser algo que é humanamente impossível de ser? A sensação é que você está mais fraco ainda, certo? E piora por achar que isso não acontece comigo nunca", explicou.

Dessa forma, decidiu que transformaria todas as dificuldades enfrentadas no que mais ama fazer, arte. No single, ela incorpora todas essas mensagens que passa na canção. Durante o clipe, ela surge com cabelos longos e ruivos, presa em uma fogueira o que simboliza todas as críticas e haters que já recebeu ao longo de sua carreira.





*Com a colaboração de Victória Rossi