Reprodução/Instagram - 14.02.2023 Rafa Kalimann repercutiu críticas ao corpo nas redes sociais





Enquanto respondia perguntas dos seguidores nas redes sociais, a ex-"BBB" Rafa Kalimann rebateu uma crítica feita ao corpo dela. O comentário maldoso aconteceu após a influenciadora posar de biquíni e um internauta apontar que ela estaria magra por conta do uso de drogas.



"É verdade que você está usando drogas, por isso está essa magreza horrível? Está doente", escreveu a pessoa na pergunta, divulgada nos stories do Instagram. Rafa lamentou o questionamento e reprovou os comentários que recebe sobre o próprio corpo, que estão "cada vez mais graves".





"Havia prometido a mim mesma que eu não ia falar mais sobre isso. As pessoas que não entenderam, ainda hoje, que não se deve falar do corpo de outras pessoas, é porque não quer entender. É falta de bom senso mesmo, não tá afim. O corpo da outra pessoa a fere de alguma maneira?", comentou.

Kalimann também explicou que se deparou com a crítica após enfrentar uma "questão de saúde", que fez com que ela fosse internada e perdesse peso por conta de uma "desidratação muito forte". O emagrecimento fez com que a ex-"BBB" ajustasse o vestido para sair após o problema de saúde.

"Não eram mais as mesmas medidas, mas eu estava bem melhor, já tinha recuperado, e estando com saúde, é o que importa. Saí de lá e fui ver os comentários das pessoas nas minhas fotos, nas fotos que me marcaram. E é muito duro, sabe? Quando você vê que você existir, você está bem ali e sem fazer mal para ninguém, sem atacar ninguém, nem aí para ninguém, na real. Resulta em receber tanta ofensa por conta do meu corpo. E doeu mais ainda porque, de fato, dessa vez eu estava doente", complementou.





