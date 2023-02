Reprodução/Instagram Whindersson Nunes

Na última segunda-feira (13), o influencer Júnior Caldeirão publicou um desabafo na web sobre ataques que o namorado dele recebeu e como isso o colocou em um momento difícil. Whindersson comentou o post e disse que, por este moitvo, não consegue mais se apaixonar.

Júnior afirmou que a internet acabou tirando o namorado dele do armário. Segundo ele, foi momento muito difícil para o cônjuge já que ele não estava preparado para e exposição. O influencer também afimou que internautas começara a afirmar que o namorado estava ficando com ele por interesse e que isso ativou as inseguranças do rapaz, que teve uma crise e foi internado.

Whinderson comentou a publicação e disse que é por isso que não consegue mais se apaixonar. "É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho mas vc já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas, parece que de uma hora pra outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço.

O humorista, então, pontuou que aws pessoas dão tanta opinião que deixam os companheiros dos famosos "malucos da cabeça a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror". "Eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história pra contar, se ele precisar de alguém pra conversar, ou até mesmo você quiser conversar é só me chamar! Um abraço, Deus abençoe vocês", finalizou Whindersson.

